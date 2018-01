Acordo entre Google e CBS é abandonado, diz jornal Um acordo entre o Google e a rede de televisão norte-americana CBS, que permitiria aos usuários do YouTube assistir a vídeos de programas da CBS como o Late Show with David Letterman, foi desmanchado, segundo reportagem do Wall Street Journal nesta quarta-feira, 21. As duas companhias estiveram próximas de um acordo de longo prazo, afirmou o jornal, citando pessoas próximas ao assunto. As empresas também discutiram formas de vender tempo de propaganda na CBS Radio a anunciantes do Google. No entanto, a companhia de mídia e a empresa de busca na internet não concordaram em questões como o tempo de duração do acordo, conforme a matéria do Wall Street Journal. Ainda que as conversas possam ser retomadas mais à frente, o Google e a CBS pretendem agora trabalhar juntos apenas em iniciativas mais modestas. O Google, que acertou no último ano a aquisição do YouTube por US$ 1,65 bilhão em ações, está trabalhando no momento em um acordo para oferecer vídeos da BBC, afirmou o jornal, citando pessoas próximas ao negócio. Empresas tradicionais de mídia estão buscando formas de atrair usuários de internet, que usam seu tempo livre para navegar pela web e usar equipamentos digitais de mídia como o iPod da Apple. Companhias de mídia como Viacom, News Corp. e NBC Universal, da General Electric, têm discutido o lançamento de uma joint venture para concorrer com o YouTube, mas fontes no setor disseram anteriormente que interesses divergentes atrapalham os planos. A CBS e o Google não tinham representantes disponíveis para comentar o assunto.