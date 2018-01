Acordo integra os programas Yahoo e MSN Messenger Usuários dos aplicativos de comunicação instantânea Yahoo Messenger e MSN Messenger poderão interagir a partir de hoje, trocando mensagens de texto e adicionando contatos das duas redes. A idéia é que, no futuro, essa interoperabilidade seja estendida até para as ligações de voz sobre IP (VoIP), permitindo realizar conferências de voz pela internet. Por enquanto, essa integração só permite a troca de textos, já que a junção dos programas está na fase beta, ou seja, numa versão preliminar da ferramenta. Isso significa que o acesso será liberado para um número limitado de usuários, mas a expectativa é de que a funcionalidade esteja disponível em breve para todos os usuários dos aplicativos. O conjunto das duas redes, até então ferrenhas concorrentes no segmento de comunicadores, contará com aproximadamente 350 milhões de usuários. O programa beta também estará disponível para usuários brasileiros. Outros países que fazem parte do teste incluem os EUA, o Canadá, o Reino Unido, Taiwan e Índia, entre outros. Integração O acordo que permite a interoperabilidade das redes Yahoo e MSN Messenger deixa de fora outros comunicadores concorrentes como o AOL Instant Messenger, comunicadores do Google e o software de VoIP Skype. Mesmo assim, existem aplicativos independentes que permitem aos seus usuários conversar com usuários de diversas redes, onde entram programas como o Gaim e o Trillian.