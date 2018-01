Acordo milionário viabiliza downloads de músicas dos Beatles A música dos Beatles poderá ser descarregada em breve da internet graças a um acordo entre a Apple Corps, companhia fundada pelo grupo, e seu selo fonográfico, a EMI. A EMI pode ter pagado cerca de ? 45 milhões no acordo, segundo fontes citadas pelo jornal The Daily Telegraph, embora outras apontem que o valor pode ter chegado aos ? 75 milhões, envolvendo os direitos de venda das músicas gravadas pelos Beatles entre 1963 e 1976. Os dois membros do grupo ainda vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, e os familiares e representantes de John Lennon, como Yoko Ono, e de George Harrison reivindicavam os direitos pelas vendas dos álbuns "Help!", "Rubber Soul", "Sergeant Pepper´s Lonely Hearts Clube Band" e "Abbey Road", além de "Imagine", disco solo de Lennon. Este acordo desbloqueia a negociação entre a Apple Corps e a EMI para colocar à venda na internet a música do conjunto de Liverpool. Os diretores das empresas discutirão agora novos direitos de venda para os futuros downloads na internet. A companhia fundada pelos Beatles também tinha se negado a vender sua música pela internet devido a uma disputa legal com a Apple Computers sobre o uso da maçã como logomarca. A empresa presidida por Steve Jobs, proprietária dos reprodutores de música iPods, ganhou finalmente a batalha, que começou em 1980 e terminou em fevereiro. Analistas do setor acreditam que a música dos Beatles vai liderar imediatamente os downloads na internet, o que permitirá, além disso, que entre nas listas de canções mais vendidas no Reino Unido.