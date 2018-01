Acordo Novell-Microsoft é contestado por grupo pró-Linux A organização sem fins lucrativos que detém os direitos sobre boa parte do sistema operacional Linux diz que tentará combater um controvertido acordo entre Microsoft e Novell por meio de um novo licenciamento de software a ser revelado na quarta-feira. As duas empresas anunciaram em novembro uma parceria que incluía proteção mútua a patentes, o qual, na opinião de alguns críticos, implica que a Microsoft tenha direitos legais sobre o Linux, o software desenvolvido de maneira cooperativa que vem ganhando terreno em empresas. "Precisamos garantir que acordos como esse não menosprezem os objetivos do software livre", disse Peter Brown, diretor executivo da Free Software Foundation, em entrevista à Reuters, na noite de segunda-feira. Chama-se de software livre os aplicativos cuja estrutura (código fonte) é aberta, ou seja, disponível para o público geral para fins de uso, revisão e compartilhamento. Produtos de empresas como a Microsoft são considerados proprietários e seu código de programação em geral não pode ser revisado e compartilhado pelos usuários. Embora o software livre seja distribuído gratuitamente, ele se tornou um grande negócio. Todo um setor de consultoria e de serviços surgiu para apoiá-lo e empresas contribuem pesadamente ao desenvolvimento de programas de fonte aberta. O Linux é utilizado em mais de 20% dos servidores em uso no mundo, ante mais de 60% de participação do Windows, da Microsoft, no segmento, de acordo com dados recentes do Gartner Group. Microsoft e Novell afirmam que o acordo permite que servidores acionados por Linux e Windows se comuniquem melhor entre si. O pacto é parte de uma parceria mais ampla de vendas, marketing e desenvolvimento que resultou em pagamento antecipado de US$ 348 milhões pela Microsoft à Novell. Membros da comunidade de software livre se posicionaram contra o acordo sobre patentes, especialmente uma cláusula sob a qual a Microsoft se compromete a não processar os clientes da Novell que usam o Linux. O motivo da objeção, dizem, é que a cláusula parece implicar que a Microsoft detém patentes que poderia, no futuro, alegar terem sido violadas por usuários do Linux.