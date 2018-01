Acordo traz R$ 3,6 mi para tecnologia da informação em SP

A Faresp e as empresas Ci&T Software e Digital Assets assinaram nesta sexta-feira, 15, um acordo de cooperação para apoiar pesquisas científicas e tecnológicas nas áreas de tecnologia da informação, engenharia de software, psicologia e administração de empresas. O investimento total de R$ 3,6 milhões para o financiamento de projetos - 50% investidos pela Faresp e 50% divididos entre as duas empresas - será desembolsado ao longo dos cinco anos de vigência do acordo. As propostas devem ser apresentadas pela comunidade científica paulista. Para a avaliação das pesquisas será formado um Comitê Gestor de Cooperação, constituído por representantes das três entidades. Os projetos serão desenvolvidos por pesquisadores de instituições de ensino superior e pesquisa no Estado de São Paulo em cooperação com pesquisadores das empresas parceiras, nos termos do Programa de Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) da Faresp. Serão contempladas ainda pesquisas na área de engenharia de aplicações na Web 2.0, que compreende uma nova geração de serviços que propiciam colaboração on-line, compartilhamento de recursos e cooperação entre usuários. Segundo Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da instituição, tecnologia da informação é uma área que requer intensa atividade de pesquisa e desenvolvimento e um setor que abre amplas oportunidades para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. "O convênio entre a FAPESP e a Ci&T e a DigitalAssets contribuirá para o avanço de pesquisa essencial para o crescimento das empresas", afirmou. "O apoio a esse tipo de pesquisa, conectada a aplicações, compõe, com a formação de recursos humanos e o apoio à pesquisa acadêmica fundamental, os três pilares da estratégia da Faresp", completa.