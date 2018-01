Acordo Yahoo-Viacom reforça novo sistema de anúncios O conglomerado de mídia Viacom anunciou na terça-feira que escolheu o Yahoo como parceiro para publicidade vinculada a buscas em 33 de seus sites, o que representa um grande estímulo ao novo sistema online de publicidade da empresa de internet. O sistema, conhecido como Project Panama, foi lançado no começo de fevereiro e é considerado um teste essencial da capacidade do Yahoo para oferecer a anunciantes uma tecnologia capaz de concorrer com a do líder das buscas na Web, o Google. A Viacom anunciou que o acordo, com validade plurianual, envolve parceria exclusiva com o Yahoo para esse tipo de publicidade e cobre sites voltados para o acesso banda larga como os da MTV, VH1, Comedy Central e Nickelodeon, e pode se expandir a outros 140 sites do grupo em todo o mundo. Por meio de seu novo sistema, o Yahoo oferecerá ferramentas de busca e servirá publicidade contextual baseada naquilo que um usuário esteja vendo online. "O Yahoo realizou avanços consideráveis com seu novo sistema de marketing vinculado a buscas", afirmou Philippe Dauman, presidente-executivo da Viacom, em comunicado. Disputa A parceria entre Viacom e Yahoo gera mais competição para o Google, que planeja estender seu domínio sobre as buscas na Web às mídias e formatos de publicidade mais tradicionais, incluindo TV, rádio e meios impressos. Também renova a força do Yahoo depois de um ano de revezes em que o Google fechou grande número de acordos de parceria para seus serviços de busca, disseram analistas. Os termos financeiros do contrato com a Viacom não foram revelados. "Trata-se da mais importante parceria assinada desde que o Panama foi criado", disse Derek Brown, analista da Cantor Fitzgerald, que recomenda manutenção de ações do Yahoo e compra de ações do Google. Ben Schacter, analista do UBS, disse que o acordo também pode ajudar o Yahoo a garantir mais contratos fora do segmento de buscas. "É um anúncio positivo para o Yahoo. Estão obtendo um parceiro de qualidade e um grande estoque de conteúdo, algo de que precisam em sua rede", disse. O Google oferece serviços de busca a alguns dos maiores sites de Internet, como o MySpace, da News Corp., e AOL, da Time Warner.