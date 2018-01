ACR lança e-mail marketing para Linux A brasileira ACR Informática lançou mais uma ferramenta para concorrer no mercado de ações de marketing online. E um dos atrativos da solução ?ACR e-mail Marketing? é a compatibilidade com o sistema operacional de código aberto Linux, o que contribui para baixar custos. A ferramenta é indicada para companhias que necessitam fazer pesquisas junto à base de clientes ou que visam promover campanhas de marketing e promoções. É necessário apenas ter uma base de clientes cadastrada em um banco de dados. A solução importa mailings, faz cadastramento dos clientes, verificar a validade do e-mail e até checa se a caixa postal da pessoa está cheia. Compatível com as versões mais populares de Linux (Mandriva, Red Hat, SuSE...), a solução em Linux exige o PHP instalado (a linguagem foi usada na criação da ferramenta), o banco de dados de código livre My SQL e o servidor Apache. O preço da ferramenta é de R$ 1.700. A ACR espera ter uma versão de avaliação disponível no site da empresa a partir do segundo semestre.