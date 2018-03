Acre registra primeira morte por gripe suína A Secretaria de Saúde do Acre confirmou hoje a primeira morte causada pelo vírus da gripe suína. O resultado foi enviado pelo Instituto Adolfo Lutz na noite de ontem, ao Laboratório Central (Lacen). Clóvis Pinheiro Rosas, de 29 anos, contraiu o vírus em Manaus, no Amazonas, e morreu na madrugada do dia 17 deste mês, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após ter uma crise de insuficiência respiratória.