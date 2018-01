Activision anuncia linha Aerosmith do game 'Guitar Hero'

A Activision revelou que o próximo título a ser lançado para a série de jogos rítmicos Guitar Hero será dedicado ao sucesso da banda Aerosmith. Segundo o site TG Daily, o game terá cerca de 30 músicas, cobrindo os mais de 30 anos de história do conjunto, uma das bandas de rock americanas de maior sucesso, com o recorde de vendas na história da música, um total de mais de 66,5 milhões de álbuns apenas nos Estados Unidos. Em um anúncio da BestBuy, é mencionado que Guitar Hero: Aerosmith colocará o jogador na pele de todos os membros da banda, incluindo o cantor Steven Tyler e o baterista Joey Kramer. A informação, notada pelo site Joystiq, abriu margem para rumores de que periféricos como bateria e microfone podem estar presentes, recurso até então existente apenas no concorrente Rock Band. Guitar Hero: Aerosmith será lançado em junho de 2008 (possivelmente no dia 29) para os videogames PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii. As informações são da agência Magnet.