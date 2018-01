Activision pensa em lançar turnê e seriado de TV 'Guitar Hero'

O videogame "Guitar Hero", sucesso em todo o mundo, pode virar um reality show na TV e/ou uma turnê de concertos na vida real, disseram na quinta-feira pessoas familiarizadas com as negociações.

"Guitar Hero" pertence à Activision Blizzard, uma das maiores editoras de videogames. A empresa pretende converter alguns de seus games em filmes ou programas de TV.

Também está sendo discutida pela empresa a possibilidade de levar os games "World of Warcraft" e "Call of Duty" para o cinema, revelou uma pessoa informada sobre o assunto.

Em entrevista que concedeu antes de uma teleconferência na quinta-feira na qual apresentaria o relatório financeiro trimestral da empresa, o executivo-chefe da Activision Blizzard, Bobby Kotick, não quis comentar as especulações relacionadas a filmes. Mas, indagado sobre a franquia "Hero", respondeu: "Ela poderia render um bom programa de TV ou turnê de concertos".

"Hero" e "Duty" foram duas das cinco franquias campeãs de vendas nas plataformas de videogame na Europa e EUA no primeiro trimestre deste ano. O primeiro colocado entre os games para PC nos EUA, em termos de receita, foi "World of Warcraft: Wrath of the Lich King".

Bobby Kotick disse que videogames, especialmente "Hero", que agrada às famílias, estão "capturando tempo de lazer do público, afastando-o da televisão e do cinema".

As evidências de que Kotick pode ter razão puderam ser vistas no relatório financeiro da empresa, divulgado na quinta-feira. A Activision Blizzard disse que sua receita no primeiro trimestre mais que triplicou, chegando a 981 milhões de dólares, e que sua receita líquida passou de 43 milhões, no primeiro trimestre do ano passado, para 189 milhões de dólares neste ano.

As comparações com o ano passado não constituem uma medida precisa do sucesso da companhia porque, um ano atrás, a Activision ainda não se fundira com a Vivendi Games e não tinha sido rebatizada de Activision Blizzard. O que reflete o momento atual da empresa com mais precisão é o fato de que ela superou suas expectativas no primeiro trimestre e elevou sua receita prevista para o ano inteiro em mais de 100 milhões de dólares, para 4,3 bilhões.

"Estamos crescendo e ganhando dinheiro. É mais do que algumas outras companhias podem dizer", falou Kotick.

Este ano a Activision Blizzard vai lançar vários games "Guitar Hero" novos, incluindo "DJ Hero", que usa disco controlador para criar música da Motown, hip-hop e dance, e "Band Hero", voltado a jogadores mais jovens, com canções que fazem parte da lista dos Top 40. Também serão lançados "Guitar Hero: Van Halen" e "Guitar Hero: Smash Hits".