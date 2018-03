Acupunturista espeta bandeiras na testa

Um acupunturista chinês encontrou uma forma diferente de mostrar seu fanatismo pelos Jogos Olímpicos. Wei Shengchu é um praticante autodidata de medicina tradicional chinesa e pretende espetar 2008 agulhas de acupuntura no corpo em homenagem aos jogos, que começam no dia 8 de agosto. Por enquanto, ele está colocando 205 agulhas na cabeça - com cada uma das bandeiras dos países participantes do evento - durante uma viagem pela China. "O posicionamento das agulhas tem de ser bem preciso para evitar qualquer tipo de dor. Já me acostumei à prática e agora já sei até onde posso enfiar a agulha. Não dói nada, pelo contrário, cada vez que faço, me sinto mais energizado", diz Shengchu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.