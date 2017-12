Acusado da morte de cinegrafista chega ao Rio

O avião parou no meio do pátio e Souza foi a segunda pessoa a desembarcar, logo após um oficial da Polícia Civil do Rio. Em seguida, dois outros policiais que o escoltavam também desceram do avião.Souza saiu pela porta traseira e, logo após descer a escada de apoio, foi conduzido a uma viatura da Polícia Civil.

Ele está sendo levado à Cidade da Polícia, complexo que reúne diversas delegacias especializadas no bairro do Jacaré, na zona Norte do Rio. Souza é suspeito de ter disparado o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Ilídio Andrade.