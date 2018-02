Acusado de aliciar jovens morre em suposto confronto

Segundo os policiais civis, ao abordarem Claudinei, que estava armado com um revólver calibre 38, os policiais foram recebidos a tiros e, no revide, atingiram Silva, que morreu no Hospital de Ermelino Matarazzo. Malhação era apontado como aliciador de adolescentes.

De acordo com a polícia, ele supostamente convencia garotos do Nordeste do país a viajar para São Paulo. Aqui, os jovens seriam transformados em travestis e obrigados a se prostituir. Segundo a polícia, Silva já tinha passagens por roubo e cumpriu 12 anos de prisão.