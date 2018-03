Acusado de assaltar prostitutas é preso em SP O analista de Recursos Humanos Vinicius Sobreira de Almeida, de 37 anos, acusado de não pagar por programas e assaltar prostitutas, foi preso, por volta das 23h de ontem, na zona sul da capital paulista, quando se preparava para fazer mais vítimas. Segundo a polícia, o acusado vinha agindo há pelo menos 3 semanas nas regiões do Planalto Paulista e Moema. Ocupando um Fiat Palio cinza, o analista foi abordado por policiais militares do 12º Batalhão na altura do nº 1.570 da Avenida Indianópolis, no Planalto Paulista. Segundo a PM, Almeida, passando-se por cliente, entrava nas casas noturnas e de lá saía com as garotas, fazendo com que elas entrassem em seu carro. Ao levá-las para um local ermo, realizava o programa, negava-se a pagar, agredia as garotas e delas roubava todos os pertencentes. Em posse da descrição física do suspeito e das características do carro, os policiais, em patrulhamento, cruzaram com um veículo igual ao descrito e realizaram a abordagem no final da noite de ontem. Dentro do Palio, havia um aparelho celular e um iPod de suas vítimas. O analista teria realizado o mesmo golpe e assaltado duas prostitutas somente na noite de ontem. No plantão do 27º Distrito Policial, do Campo Belo, nesta madrugada de terça-feira, após a prisão do suspeito, compareceram treze mulheres, sendo três testemunhas e dez supostas vítimas, entre estas as duas últimas. Almeida poderá ser autuado em flagrante por roubo.