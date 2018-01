Acusado de balear mulher grávida de oito meses é preso Leonardo Firmino de Souza foi preso na manhã deste domingo, 7, acusado de balear a mulher, Larissa Ribeiro, de 20 anos, com três tiros na barriga. Larissa estava grávida de oito meses e foi operada às pressas no Hospital Miguel Couto, na Gávea, no Rio. Mãe e filho estão internados.