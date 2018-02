Acusado de chefiar tráfico na Bela Vista é preso em SP Operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, prendeu hoje três pessoas e apreendeu drogas, dinheiro e munições no bairro Bela Vista, no centro de São Paulo. A operação contou com a participação de 150 homens da Polícia Militar, cães farejadores, e integrantes do Corpo de Bombeiros. Segundo o Gaeco, o preso Angelo Silva Conceição, conhecido com Gel, é um dos líderes do tráfico na região.