Acusado de chefiar tráfico na Maré é preso no Rio Uma operação conjunta da Polícia Federal e das Forças Armadas prendeu o traficante Fabiano Santos de Jesus, conhecido como Zangado, na tarde deste domingo, 4. Ele é acusado de ser um dos chefes do tráfico de drogas no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele seria o sucessor do irmão, o traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P., que também era um dos líderes do tráfico na região. Ele foi preso em março em apartamento de luxo na zona oeste.