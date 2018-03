Acusado de furar olhos de ex com faca é condenado Terminou na noite de quarta-feira, 19, no 2º Tribunal do Júri de Goiânia, o julgamento de Wilson Bicudo, acusado de torturar e de perfurar os olhos da ex-mulher com uma faca. Após oito horas de julgamento, o réu, autônomo, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra a ex-mulher, a operadora de caixa Mara Rúbia Guimarães.