Acusado de matar a ex-namorada vai a júri em SP O ex-jogador de futebol Janken Ferraz Evangelista, de 28 anos, será levado a júri popular pelo assassinato da ex-namorada Ana Cláudia Melo da Silva, de 18 anos, morta a facadas no dia 23 de março deste ano no apartamento dela, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. A decisão é da juíza Luciana Piovesan e saiu na madrugada de hoje, após serem ouvidas 20 testemunhas, sendo oito de defesa, oito de acusação e quatro convocadas por Luciana, no Fórum Criminal da Barra Funda. Janken também foi ouvido e explicou à juíza como conheceu Ana Cláudia, como começaram os problemas no relacionamento e relatou detalhes sobre o crime, alegando legítima defesa.