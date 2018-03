Acusado de matar avó e empregada vai a júri em SP

O ex-estudante de Direito Gustavo de Macedo Pereira Napolitano, de 25 anos, acusado pelo assassinato da avó e da empregada, no bairro do Planalto Paulista, em novembro de 2002, terá novo julgamento amanhã, segundo informações do Tribunal de Justiça de São Paulo. O júri será presidido pela juíza Giovana Furtado de Oliveira Tellini Camargo, do 1º Tribunal do Júri do Fórum Criminal da Barra Funda. Gustavo já havia sido condenado, por cinco votos a dois, pelo 1º Tribunal do Júri da Capital, em abril de 2006, a uma pena de 34 anos e 8 meses de prisão - 18 anos e 8 meses pela morte da avó Vera Kuhn de Macedo Pereira, de 73 anos, e 16 anos pela morte da empregada Cleide Ferreira da Silva, de 20 anos.