Acusado de matar cobrador de ônibus se entrega no Rio O acusado de matar a tiros o cobrador Ubiraci dos Santos, de 29 anos, do ônibus da linha Cidade Universitária - Saens Pena, na última terça-feira, no Rio, se entregou à polícia hoje à tarde. Itamar Willian de Souza Rodrigues, de 18 anos, se entregou à polícia acompanhado do pastor Marcos Pereira. Contra Itamar havia um mandado de prisão temporário de 30 dias, pelo crime de latrocínio, expedido na madrugada de hoje a pedido do delegado Felipe Curi.