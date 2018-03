Acusado de matar inglesa será julgado em 14 de maio Acusado de matar a inglesa Cara Marie Burke, Mohammed D´Ali Carvalho dos Santos, será julgado no dia 14 de maio, a partir das 8h30, no 1º Tribunal do Júri de Goiânia. A data foi anunciada hoje pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo o Ministério Público, após matar a adolescente de 17 anos, o goiano esquartejou o corpo dela e ocultou as partes.