Acusado de matar inglesa usava drogas, diz namorada

Ela disse que não sabe o motivo que levou Cara a deixar o apartamento do réu. "Eles não brigavam na minha frente e nunca imaginei que ele mataria Cara, mas ela também saía muito, depois ficava num lugar, em outro, era estranha", afirmou. Hellen afirmou que Mohammed quer fazer um tratamento quando sair da prisão para mudar de vida. "Agora ele é pai, tem um filho para criar". A criança, cujo nome é Gabriel, nasceu em 23 de março deste ano e foi "encomendada", segundo palavras dela, durante uma vista feita a Mohammed no presídio.

Questionada pelo Ministério Público sobre as razões que a levaram a se interessar por Mohammed, ela respondeu que se trata de "assunto pessoal", mas admitiu que, pelo menos com ela, ele era uma "pessoa amorosa e cativante". Durante todo o depoimento, a testemunha sorriu, demonstrando constrangimento com as respostas dadas a perguntas relacionadas ao comportamento de Mohammed, segundo informações do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Outra testemunha, o porteiro do prédio em que Mohammed morava, Domingos, confirmou que o acusado saiu do prédio com uma mala preta, em 26 de julho de 2008, e voltou na madrugada seguinte, acompanhado de um rapaz, que não soube identificar. De acordo com o TJ-GO, Domingos disse que no apartamento de Mohammed o volume do som estava muito alto e soube pelo síndico do imóvel que, no dia da perícia, encontraram uma quantidade de drogas no sofá do apartamento do estudante.

O porteiro, que trabalha no edifício há cerca de 15 anos, afirmou também que Cara morou quatro ou cinco meses com Mohammed e depois se mudou para o Jardim Novo Mundo, localizado na região leste de Goiânia. No entanto, ele disse não saber o porquê de a inglesa deixar de morar no prédio.