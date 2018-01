Acusado de matar mãe será transferido para o CDP

O corpo da aposentada foi encontrado na madrugada de sábado, 26, no interior de uma mala deixada na frente do Edifício Caiçara, no bairro do Boqueirão, onde mãe e filho residiam. Foi um morador de rua que localizou o corpo da vítima, ao tentar abrir a bagagem, em busca de algum objeto de valor. Assustado com o que viu, um corpo inerte e todo retorcido, ele chamou o porteiro do prédio, que reconheceu a moradora e chamou a Polícia. Imagens do circuito interno do condomínio detectaram o tradutor carregando a mesma mala no elevador. Diante da constatação, os policiais foram até o apartamento e prenderam o filho da vítima. Ele negou a autoria do crime, alegando que estava dormindo. No local, a Policia recolheu um notebook e um pano de prato, que apresentava sinais de que teria sido lavado recentemente. A professora apresentava ferimentos na cabeça.

As investigações sobre os crimes de homicídio e de ocultação do cadáver estão sendo conduzidas pelo delegado Luís Carlos Cunha, do 7.o Distrito Policial. Em razão do ponto facultativo desta segunda, Dia do Servidor Público, o delegado não foi localizado para informar sobre o inquérito. Também até esta segunda, nenhum familiar do acusado compareceu à cadeia do 5.o DP para as providências de praxe, como contratação de advogado ou para prestar qualquer esclarecimento.