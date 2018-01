Acusado de matar parentes de ex-mulher se entrega O advogado e empresário Michel Salim Saud, acusado de ser o mandante do assassinato de três pessoas ligadas à sua ex-mulher, Rosilene Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, em 27 de agosto, entregou-se na tarde desta segunda-feira, 21, à polícia. Ele estava foragido desde 11 de outubro. As três vítimas do crime são Linete Loback Neves, de 65 anos, mãe do estilista Beto Neves, dono da grife de roupas Complexo B, Manuella Neves, de 23, sobrinha de Beto, e Rafany Pinheiros, de 24, namorado de Manuella.