Acusado de matar pediatra teria rendido outra mulher

De acordo com a delegada, a investigação sobre o crime está sendo realizada sob sigilo e os detalhes do caso serão divulgados tão logo os laudos periciais das análises no corpo de Rita de Cássia e do local onde a vítima foi encontrada - uma estrada de terra no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano - sejam concluídos.

Por volta das 11h30 do dia 6, a pediatra, que morava havia dez anos em Salvador, foi rendida, junto com a filha de 1 ano e 8 meses, no estacionamento de um shopping. O acusado, flagrado pelas câmeras do circuito de segurança do centro comercial, deixou o local dirigindo o carro da vítima. Em depoimento, Assis disse que pretendia estuprar a médica, mas negou que tenha conseguido. Ele teria matado Rita de Cássia por atropelamento, depois de ela tentar fugir do carro.