Acusado de tráfico morre em confronto com PMs no Rio

No RAS, policiais que estão de folga em seus batalhões dão plantão em outras unidades da PM, com o objetivo de aumentar seus salários. Os PMs do RAS patrulhavam a localidade conhecida como Cufa quando se depararam com um grupo de traficantes armados. Houve troca de tiros e os bandidos fugiram. Anderson foi baleado em outro confronto, na localidade do Areal. Ele foi levado por policiais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas não resistiu. Os outros criminosos conseguiram escapar.

Considerado o quartel-general do Comando Vermelho, o Complexo do Alemão foi ocupado pelas forças de segurança em novembro de 2010, após uma onda de ataques orquestradas por traficantes que levou pânico à cidade. Em meados do ano passado, foram inauguradas quatro Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no conjunto de favelas.

O caso foi registrado na 22ª Delegacia de Polícia (Penha).

COMÉRCIO FECHADO - Nesta quinta-feira (23), o comércio amanheceu fechado no Complexo do Alemão e nas favelas da Chatuba e Parque Proletário, no vizinho Complexo da Penha (também pacificado). Moradores contam que o luto teria sido imposto por traficantes, depois da morte de Anderson Simplício de Mendonça. O policiamento está reforçado na região.