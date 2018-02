Acusado nega ter matado estudante da Unicamp A Polícia Civil ouviu nesta segunda-feira, 23, o principal suspeito da morte do estudante Denis Papa Casagrande, de 21 anos, esfaqueado durante uma briga em uma festa dentro do campus da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na madrugada do sábado, 21. Outras seis pessoas, que teriam participado da briga, também foram interrogadas.