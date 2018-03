Acusados de assassinar jornalista vão para Fundação Casa A Justiça atendeu ao pedido da Polícia Civil e determinou, no início da noite desta quarta-feira, 5, a internação temporária na Fundação Casa dos quatro rapazes acusados de matar por enforcamento o jornalista Celso Mazzieri, de 45 anos. O corpo do jornalista, que estava desaparecido deste a sexta-feira (28), foi encontrado num canavial, na zona rural de Porto Feliz, região de Sorocaba (SP). De acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, o crime foi premeditado e cometido com crueldade e por motivo fútil. Os acusados confessaram o homicídio, mas, por serem menores de idade, devem permanecer internados por um período máximo de três anos.