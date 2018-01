Adiada a criação do domínio ´.xxx´ para sites adultos A idéia era simples: em vez de domínios .com, .net, um sufixo .XXX designaria sites com conteúdo adulto. Só que a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), órgão que administra os sistemas de endereços da internet e que é subordinado ao Departamento de Comércio dos EUA, abortou a idéia na semana passada. Não é a primeira vez que isso acontece. A pressão de organizações conservadoras e de fundo religioso fez com que a ICANN desistisse da criação de um endereço ligado à pornografia. Nem todo mundo aprovou a decisão. Alguns grupos de outros países, incluindo uma coalizão européia, protestaram achando que os EUA exercem um controle exagerado sobre os rumos da internet. No ano passado, um grupo pressionou os EUA para que o controle exercido pelo ICANN passasse para um órgão internacional, subordinado à ONU. De acordo com as empresas que apóiam a criação de um sufixo ".xxx" está o argumento de que endereços usando a terminação ajudariam a evitar a exposição de crianças a material impróprio, possibilitando mais eficiência para mecanismos de filtragem de conteúdo.