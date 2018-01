Adiamento de licitação de WiMAX opõe Costa e operadoras O ministro das Comunicações Hélio Costa voltou a falar hoje sobre seu pedido de adiamento da licitação das faixas de freqüência de 3,5 a 10,5 GHz, usadas para sistemas de banda larga sem fio (WiMAX). O ministro quer mudanças nas regras de prestação do serviço no Brasil, de forma que as operadoras que comprem essas freqüências sejam obrigadas a estender o serviço para pequenas cidades menores. Segundo ele, a forma como estava definida a licitação, fazia com que as empresas concentrassem a prestação do serviço apenas em cidades com mais de 500 mil habitantes. Ele disse que a decisão foi tomada para evitar a repetição do que aconteceu na licitação das operadoras de celular. Naquela época as empresas puderam ignorar os mercados menores e se concentrar nas grandes cidades. "Desta vez as empresas vão cobrir todo o território nacional e não apenas ir onde elas querem. Elas só querem ficar com o filé, mas vão ter que roer o osso também". Protestos Já o presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel), Mário César Pereira de Araújo, disse que a proposta do governo de incluir obrigações de universalização pode espantar os investidores. Segundo ele, as mudanças edital de licitação de freqüências nas faixas de 3,5 GHz e 10,5 GHz pode, "evidentemente" afastar investidores, porque pode diminuir o retorno do negócio. "O investidor vai atrás do retorno. Para que ele tenha segurança, as regras precisam ser claras", disse Araújo, que também é presidente da TIM no Brasil. Ele conversou com a imprensa durante a apresentação do novo presidente-executivo da Acel, Ércio Zilli, ex- diretor de Política Regulatória da Telemar. Para que sejam suspensas as licitações, é preciso que a decisão seja ratificada pelo conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.