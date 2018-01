Adiamento do PlayStation 3 derruba ações da Sony O PlayStation 3, nova versão do videogame da Sony, só deve chegar ao mercado em novembro, segundo noticiou hoje o jornal Nikkei Shimbum, no Japão. A informação não foi negada ou confirmada pelo grupo japonês, que prevê para hoje um encontro com a imprensa, no qual deve revelar mais detalhes do game. O Nikkei insinua que o adiamento na comercialização do PS3 se deve a falhas nas tecnologias de proteção contra cópias nos drives leitores que vão equipar o console, e que também serão capazes de ler discos no formato Blu-ray, novo tipo de disco ótico de alta capacidade e que pode guardar filmes em alta definição. A notícia atingiu em cheio as ações da Sony, que acusaram queda de 1,8%, apesar da Bolsa de Tóquio fechar com alta de em 0,5. Inicialmente, o lançamento do console de videogame estava previsto para o segundo trimestre. O adiamento confirmou a previsão feita em fevereiro pela consultoria Merrill Lynch O atraso deve afetar, negativamente, a estratégia de crescimento do grupo, envolvido, atualmente, em um amplo processo de reestruturação de suas operações.