Adidas abre loja no mundo virtual de Second Life A publicidade dentro dos jogos não é exatamente algo novo, mas a marca de roupas e acessórios esportivos Adidas propõe algo novo com a criação de uma loja dentro do universo virtual do jogo Second Life. O ambiente 3D, que reproduz estantes e provadores, servirá para promover um novo tênis da empresa, o modelo a3 Microride, entre outros itens. Além de cativar a atenção dos mais de 700 mil usuários ativos do jogo, a Adidas permitirá ainda que os avatares (nome dado às personificações dos jogadores no game) dêem enormes saltos virtuais e comprem uma versão feita de bits do calçado por cerca de L$ 50 (50 Linden-dólares, a moeda corrente neste mundo virtual, equivalente a US$ 0,20). O universo dos jogos não se presta somente a estratégias de marketing. Existem novas companhias surgindo e que prestam serviços dentro destes mundos virtuais, como empresas de arquitetura que criam edifícios 3D, além de prestadores de serviço e jogadores profissionais, que aprenderam a ganhar dinheiro real nestes mundos virtuais. Para saber mais sobre estes novos empreendedores, confira a matéria do repórter Jocelyn Auricchio, que o caderno Link publica nesta segunda feira, no jornal O Estado de S. Paulo.