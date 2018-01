Adobe anuncia compra da Omniture por US$1,8 bilhão

A Adobe Systems anunciou nesta terça-feira, 15, um acordo de 1,8 bilhão de dólares para comprar a fabricante de softwares de negócios Omniture, como parte de medidas para lidar com a queda nas vendas dos programas Photoshop e Acrobat.

A Adobe, que informou uma queda nas vendas e no lucro do terceiro trimestre fiscal, tem tido dificuldades para crescer durante a recessão econômica, com o mundo corporativo cortando gastos com tecnologia.

A empresa se propôs a pagar US$ 21,50 em dinheiro por ação da Omniture, que vende softwares de negócios que registram e analisam informações geradas em sites. Esse valor equivale a um prêmio de 24% sobre o preço da ação da Omniture no fechamento desta terça-feira.

Sob o acordo, a Omniture deve se tornar uma unidade da Adobe, chefiada por seu atual presidente-executivo, Josh James. A Adobe afirmou que o acordo deve ser fechado no quarto trimestre fiscal de 2009, e já acrescentará lucro à companhia no primeiro trimestre de 2010.

Ao mesmo tempo que anunciou o negócio, a Adobe divulgou que seu lucro no terceiro trimestre, excluindo itens, caiu para 0,35 dólar por ação, ante 0,50 dólar por ação um ano antes. Apesar da queda, o lucro da Adobe superou a previsão média de Wall Street por 1 centavo de dólar.