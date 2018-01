Adobe anuncia novo tocador de Flash para Linux A Adobe anunciou nesta semana o lançamento de sua mais recente versão para o tocador de arquivos Flash, que permite aos navegadores acessarem conteúdo multimídia como banners animados, vídeos (caso do YouTube), animações e games na internet. O Flash Player, como o software também é conhecido, está atualmente na versão 9, lançada em novembro para sistemas como Windows e o Mac OS X, o sistema operacional da Apple. Por enquanto, as distribuições suportadas são a Red Hat e a SuSE, da Novell. Até então, os usuários do sistema de código aberto Linux precisavam se conformar com a versão 7 do Flash Player para Linux. Os navegadores suportados pelo novo Flash Player são o Firefox, Mozilla e SeaMonkey.