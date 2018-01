Adobe atualiza segurança do Flash Player e Photoshop

A empresa de software Adobe Systems lançou três atualizações de segurança para reparar erros em seus populares programas Flash Player e Photoshop, anunciou hoje a companhia. As atualizações servem para reparar três erros no Flash Player e dois no Photoshop cujo código circula pela rede, segundo o site de notícias de tecnologia Vnunet.com. Os dois erros que afetam o Photoshop, que vieram à tona em abril, poderiam permitir que um atacante obtivesse o controle remoto do computador afetado. A empresa de segurança informática Secunia se referiu aos problemas no Photoshop, que afetam as versões CS2 e CS2, e Photoshop Elements 5.0 como "muito graves". Quanto aos erros no Flash Player, que afetam as versões 7, 8 e 9 do popular produto, são também "muito graves", segundo a Secunia.