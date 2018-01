Adobe e Symantec têm os softwares mais pirateados de 2007

A organização Software and Information Industry Association (SIIA) divulgou as listas dos softwares mais pirateados durante 2007 como parte de seu relatório anual antipirataria. Segundo o site Tech.Blorge, a Adobe e a Symantec foram as companhias mais afetadas pela prática ilegal. Veja a íntegra do relatório da SIIA O relatório apresenta duas listas, a primeira com os programas mais pirateados em ambientes corporativos e a outra com os softwares mais baixados sem autorização pela internet. Veja os títulos mais freqüentemente pirateados por companhias: 1 - Symantec Norton Anti-Virus 2 - Adobe Acrobat 3 - Symantec PC Anywhere 4 - Adobe PhotoShop 5 - Autodesk AutoCAD 6 - Adobe DreamWeaver 7 - Roxio Easy CD/DVD Creator 8 - Roxio Toast Titanium 9 - Ipswitch WS_FTP 10 - Nero Ultra Edition Os títulos mais freqüentemente pirateados pela internet: 1 - McAfee VirusScan 2 - Symantec Norton Anti-Virus 3 - McAfee Internet Security Suite 4 - Intuit TurboTax 5 - Adobe Photoshop 6 - Adobe Acrobat 7 - Intuit Quicken Home and Business 8 - Symantec Norton pcAnywhere 9 - Symantec Norton Ghost 10 - Adobe Creative Suite O Tech.Blorge acredita que o alto preço cobrado por softwares da Adobe transforma a empresa em alvo preferencial dos piratas, o que explica a presença dela em ambas as listas. A SIIA afirmou estar combatendo agressivamente aqueles que vendem ou distribuem softwares piratas, além de ter ampliado seus esforços em direção à educação dos usuários. O programa antipirataria corporativo da SIIA, existente há 20 anos, durante 2007 investigou apenas 17% das 427 notificações recebidas sobre pirataria em ambiente empresarial. As informações são da agência Magnet.