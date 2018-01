Adobe lança na rede versão mais fácil e gratuita do Photoshop

A fabricante de softwares Adobe anunciou nesta quinta-feira, 27, que vai disponibilizar na internet uma versão gratuita de seu popular programa gráfico Photoshop. Ao contrário da versão original, destinada a profissionais, o Photoshop Express public beta é mais fácil de se manusear, indicou a Adobe. Trata-se de um software online que funciona com qualquer navegador e sistema operacional e permitirá também aos usuários armazenar até 2 gigabytes de imagens e compartilhar fotos na rede. "O Photoshop Express public beta permite que qualquer um que tire uma fotografia digital consiga com facilidade os resultados de alto impacto que tornaram a Adobe famosa", disse Doug Mack, vice-presidente do serviço de soluções criativas, em comunicado. Embora este programa seja gratuito, a Adobe espera que alguns dos usuários decidam adquirir a versão profissional do software por US$ 99 ou a versão por assinatura do Photoshop Express, que sairá ao mercado em breve. Softwares gratuitos disponíveis na rede são cada vez mais populares no setor e oferecidos por várias companhias, como Google e Microsoft. Inicialmente, o Photoshop Express public express estará disponível em inglês apenas para pessoas que morem nos Estados Unidos, mas a empresa estuda estender a outros países e línguas.