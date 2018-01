Adobe lança versão 8 do Acrobat A Adobe anunciou o lançamento da versão 8 do Adobe Acrobat. O programa incorporou novos recursos como trabalho colaborativo e funções de automação na geração de formulários e documentos PDF, o que permite ao aplicativo atuar como uma base para controle de processos e documentação eletrônica. O programa mantém recursos de versões anteriores, como a capacidade combinar, assinar e proteger arquivos PDF, interagir com formulários PDF, revisar e colaborar em documentos. ?O Acrobat 8 permite que profissionais do conhecimento usem a próxima geração de documentos eletrônicos para colaborarem com pessoas, idéias e informações, independente de restrições comuns de plataforma ou sistema operacional?, disse Tom Hale, vice-presidente sênior da unidade de Profissionais do Conhecimento na Adobe. Além disso, todos os produtos Acrobat 8, assim como o Adobe Reader 8, oferecem acesso com um clique ao software Adobe Acrobat Connect, um serviço hospedado e fácil de usar, que oferece acesso imediato a uma sala pessoal de reuniões para conferências web em tempo real. Em conjunto com o Acrobat Connect, o Acrobat 8 amplia ainda mais a família de produtos para além da simples criação de PDFs e agora permite que o usuário escolha a forma mais apropriada para interagir com as pessoas, através de documentos eletrônicos ou em tempo real através da web. Cooperação Profissionais em uma ampla variedade de áreas, tais como arquitetura, engenharia e construção (AEC), finanças, TI, jurídico, marketing, manufatura e editoração, podem utilizar a linha de produtos Acrobat para comunicar e colaborar dentro do contexto de seu trabalho. Engenheiros podem compartilhar designs de produtos de forma confiável em qualquer sentido do Supply Chain em 2D ou 3D; analistas de negócios podem encaminhar de forma fácil e mais segura dados financeiros confidenciais; advogados podem circular contratos para assinatura digital; arquitetos podem habilitar clientes e profissionais contratados a revisarem e marcarem plantas e propostas; e profissionais criativos podem publicar e imprimir com a melhor fidelidade e confiabilidade. A linha de produtos Acrobat 8 traz grandes inovações nas áreas de colaboração, reutilização de conteúdo em PDF, formulários em PDF, pacotes de documentos múltiplos e controle de informações confidenciais. Por exemplo, revisões compartilhadas colocam a colaboração ao alcance de virtualmente qualquer um com acesso a uma pasta compartilhada na rede e o Adobe Reader. Um participante em uma revisão compartilhada pode ver comentários postados por outras pessoas, acompanhar o status da revisão, e até mesmo trabalhar enquanto estiver desconectado - reduzindo trabalhos duplicados e permitindo a colaboração mais eficiente de grandes grupos. O Acrobat 8 também permite que conteúdo em PDF seja exportado para vários formatos populares para reutilização e utilização com novos fins. O Acrobat 8 Professional para Microsoft Windows e Macintosh, e o Acrobat 8 Standard para Windows devem estar disponíveis em inglês, francês, alemão e japonês. O Acrobat 8 Professional tem preço final estimado de US$ 741, e usuários registrados de versões anteriores do Acrobat podem atualizar para o Acrobat 8 Professional por US$ 266. O Acrobat 8 Standard deve estar disponível por um preço final estimado de US$ 481 e usuários registrados de versões anteriores elegíveis do Acrobat4 podem atualizar para o Acrobat 8 Standard por um preço estimado de US$ 173.