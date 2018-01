Adobe processará Microsoft se Vista promover rival do PDF A produtora de softwares Adobe pode entrar na justiça européia contra a Microsoft com uma ação antitruste, caso o Windows Vista, próxima edição do sistema operacional da empresa, promova o formato XPS, um concorrente direto do formato PDF. Segundo o CEO da Adobe, Bruce Chizen, caso a Microsoft invista no XPS, a Adobe poderia cooperar com a Comissão Européia para que esta processe diretamente a Microsoft, ou então a empresa poderia interpelar diretamente a produtora do Windows. O XPS, ou XML Paper Specification, é um tipo de documento que, a exemplo do PDF, pode manter a mesma aparência em impressos e em versões digitais, sendo que neste caso pode preservar hyperlinks para outros documentos na Web. O formato XPS deve fazer parte do Vista e do Office 2007.