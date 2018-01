Adobe revela pacote de design Creative Suite 3 A Adobe Systems revelou sua primeira atualização em dois anos para seus principais produtos de desenho e tratamento de imagens --entre os quais o Photoshop--, o segmento que responde por mais de metade da receita da empresa. Os 13 produtos separados e seis pacotes do Creative Suite 3, o nome do novo pacote completo de software, representam o mais pleno uso da tecnologia Flash até hoje. Flash é o nome de um software que oferece a sites recursos de animação simples de usar, tornando páginas estáticas em telas semelhantes a programas de televisão. A tecnologia é um dos ganhos da aquisição da Macromedia, uma produtora de ferramentas de design para a Web, pela Adobe, em 2005. Analistas dizem que as críticas quanto ao Creative Suite 3 foram positivas e alguns esperam que isso propicie força adicional a uma ação que já subiu quase 20% ao longo dos últimos 12 meses. "Acreditamos que as ações da Adobe possam ver alguma melhora modesta nas próximas semanas, com a empresa se beneficiando da reação positiva ao lançamento de seu pacote CS3...", escreveu Brad Reback, analista da CIBC, em nota de pesquisa, na semana passada. Johnny Loiacono, executivo da Adobe, disse que a aquisição da Macromedia implicou que o prazo para lançar a nova atualização tenha sido de 24 meses e não os usuais 18 meses. O pacote de produtos também inclui versões do software de desenho Illustrator e do programa de criação de sites Dreamweaver. A empresa pagou US$ 3,4 bilhões pela Macromedia para adicionar os recursos de design para a Web e a tecnologia Flash aos seus produtos, que até então eram fortes em edição e distribuição de texto digital, fotos e ilustrações estáticas. Loiacono disse que a Adobe ampliou a linha do Photoshop ao oferecer aos usuários a possibilidade de trabalhar com vídeos e animações tridimensionais sem sair do programa. A empresa aposta que o uso mais amplo do Flash em seus produtos será atraente para os consumidores. "Nosso foco foi a verdadeira integração de produtos e serviços", disse ele. "Começamos a incluir o software da Macromedia em outros produtos, mas ainda não havíamos integrado as interfaces." O Creative Suite 3 chegará às lojas em abril, por preços entre US$ 1599 e US$ 2499.