Adolescente atropela seis em ponto de ônibus em PE Um adolescente de 13 anos atropelou com um veículo de passeio seis pessoas que esperavam ônibus em um ponto no início da manhã de hoje no bairro Rio Pequeno, na cidade pernambucana de Petrolina. Segundo a Polícia Militar (PM), o menor teria pego o carro sem permissão dos pais, que haviam saído para trabalhar. O acidente ocorreu nas imediações da casa do adolescente que, segundo a PM, pegou o veículo para comprar pão. Ainda de acordo com a Polícia Militar, quatro das vítimas sofreram ferimentos leves e outras duas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Dom Malan. O adolescente e a mãe dele foram encaminhados à delegacia da cidade.