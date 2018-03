Adolescente bate carro roubado na Marginal do Tietê Um adolescente de 17 anos que dirigia um carro roubado bateu em um poste da Marginal Tietê, próximo à Ponte Atílio Fontana, na zona oeste de São Paulo, por volta das 23h desse domingo, 12. Além do motorista, quatro garotas que estavam no veículo ficaram feridas. As vítimas foram levadas para a Santa Casa e o Hospital Cachoeirinha.