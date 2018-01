Adolescente de 17 anos desbloqueia iPhone pela 2ª vez

O hacker adolescente George Hotz, de 17 anos, conseguiu destravar pela segunda vez o telefone celular da Apple, iPhone. Segundo o site The Register, Geohot, como o hacker é conhecido, fez parte da equipe que quebrou o bloqueio do aparelho pela primeira vez, façanha que rendeu a ela um carro Nissan 350Z e três aparelhos iPhone de 8 GB como recompensa, e uma tremenda dor de cabeça para a Apple, que precisou encontrar uma solução para bloquear de novo o dispositivo. A primeira solução da Apple transformou o hack inicial em prejuízo para muitos dos proprietários, que ao tentarem atualizar o firmware (software básico para comandar o hardware) tornaram seus aparelhos imprestáveis. Entretanto, Geohot conseguiu mais uma vez: após semanas de tentativas por parte dos hackers, o jovem dedicou três horas de seu tempo para acabar com a trava que impedia que o aparelho rodasse em operadoras diferentes das oficiais, principalmente a AT&T, dos Estados Unidos. "Acho que a Apple pensou que grandes números são difíceis de chutar", disparou o hacker, se referindo ao código de registro que permitiu o desbloqueio através da exclusão de travas de segurança no software. O método criado e disponibilizado em sites hackers é altamente técnico e não deve ser tentado por qualquer usuário. Recentemente analistas da firma Bernstein Research estimaram que 27% de todos os iPhones vendidos (aproximadamente 1 milhão) rodam em redes não oficiais, o que pode gerar um prejuízo de US$ 1 bilhão no lucro da Apple nos próximos dois anos. As informações são da agência Magnet.