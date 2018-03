Adolescente desaparece no mar de Itanhaém-SP Uma estudante de Osasco, de 15 anos, desapareceu hoje no mar de Itanhaém. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a adolescente havia chegado à praia de madrugada acompanhada de três amigos depois de ter ido a uma danceteria. No início da manhã, os bombeiros receberam um telefonema de que três deles estavam se afogando próximo à costeira da praia do Sibratel. Equipes seguiram para o local e resgataram duas vítimas, um jovem de 20 anos e uma adolescente. Porém, a estudante afundou e não foi encontrada.