Adolescente é a nona vítima de bala perdida no Rio Foi registrado no Estado do Rio de Janeiro, nesta sábado, o nono caso de vítima de bala perdida em uma semana. Caio Robert Carvalho Rodrigues, de 14 anos, foi atingido no braço direito enquanto brincava no playground do prédio de familiares no bairro do Fonseca, município de Niterói. Na tarde deste domingo, o quadro do adolescente era estável. Ele permanece internado no Hospital Icaraí e deverá ser submetido à cirurgia.