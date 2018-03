Adolescente é atingido por bala perdida no Rio O menor C. S. V., de 13 anos, foi atingido por uma bala perdida no braço direito na manhã de hoje, durante um tiroteio de supostos traficantes em Realengo, no Rio. De acordo com a Polícia Militar, o menino passava pela rua quando foi acertado pelo disparo. Ainda não há informações sobre o motivo da troca de tiros. O garoto foi levado por bombeiros para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Não há ainda informações sobre seu estado de saúde.