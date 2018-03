Adolescente é flagrado ao tentar pilotar táxi aéreo em SP

Um adolescente de 17 anos foi flagrado ao tentar pilotar um avião que estava estacionado no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o adolescente T.S.S. chegou ao aeroporto dizendo ser sobrinho do comandante da aeronave, de uma empresa de táxi aéreo, que partiria nesta quarta-feira, 16, para São Paulo para o transporte de malotes. Segundo o delegado Luís Alberto Bovolon, em depoimento o adolescente disse que aprendeu a pilotar há três anos e que queria pegar o avião para voar até o Guarujá, no litoral sul de São Paulo, e de lá seguir para Fernando de Noronha, em Pernambuco. O adolescente, segundo o delegado, conseguiu até romper um lacre de segurança que dá iniciação ao sistema de decolagem e só não conseguiu dar a partida no avião porque a chave de ignição não estava na aeronave. A mãe do jovem foi chamada e deixou a delegacia ao lado do filho, que deve comparecer à Vara de Infância e Juventude para prestar esclarecimentos ao promotor.