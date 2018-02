Adolescente é morto por cães da raça rottweiler em SP

Familiares do estudante afirmaram que no local há vários pés de frutas, o que teria atraído o rapaz até o interior do terreno. Os dois cães pertencem a um caseiro - contratado pelo dono do imóvel - que resolveu vigiar a chácara com o auxílio dos animais, após o furto de algumas ferramentas e equipamentos industriais que lá eram guardados.

O corpo de Ferreira Júnior foi encontrado em um dos cômodos do local recentemente invadido por bandidos.