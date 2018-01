Adolescente é preso na Holanda por furto em hotel virtual

Um adolescente holandês foi preso acusado de ter roubado móveis virtuais de um dos "quartos" do Habbo Hotel, um mundo virtual em que os usuários criam seus próprios quartos e figuras (ou avatares) para viver uma vida online. O holandês de 17 anos é acusado de roubar móveis virtuais no valor de 4 mil euros (cerca de R$ 10,6 mil), que foram comprados no site com dinheiro real. Outros cinco adolescentes, todos de 15 anos, também foram interrogados pela polícia, que entrou em contato com a companhia proprietária da página. Os seis adolescentes são suspeitos de levarem os móveis virtuais roubados para seus próprios quartos no Habbo Hotel. "Os acusados criaram páginas Habbo falsas e enganaram as vítimas para que elas revelassem suas senhas", disse à BBC um porta-voz da Sulake, companhia que opera o mundo virtual. "Como em muitos outros mundos virtuais, golpes na página do Habbo Hotel para obter informações pessoais como os nomes de usuário foram problemáticos por muito tempo." "Temos muito destes golpes ocorrendo em vários países, mas esta foi a primeira vez que a polícia foi acionada", acrescentou. Quartos 'mobiliados' O mundo virtual Habbo Hotel permite que seus usuários criem seus personagens, decorem seus próprios quartos e participem de uma série de jogos, pagando por tudo com os Créditos Habbo, comprados com dinheiro real. "É roubo, pois os móveis foram comprados. A única forma de se roubar alguma coisa na página Habbo é conseguindo o nome e a senha de usuários, e então entrar no site e pegar os móveis", disse o porta-voz da Sulake. "Nos envolvemos devido ao crescente número de sites que enganam os usuários, fingindo ser o site Habbo. Sem saber, as pessoas entram nessa páginas falsas e acabam tendo suas informações roubadas." Seis milhões de pessoas em mais de 30 países, inclusive no Brasil, participam do Habbo Hotel por mês. O roubo virtual é um problema crescente em mundos virtuais como este. Em 2005 um jogador chinês foi esfaqueado até a morte devido a uma briga iniciada por uma disputa por uma espada em um jogo virtual. Qiu Chengwei, de Xangai, matou o jogador Zhu Caoyuan quando descobriu que seu "sabre dragão", que ele tinha emprestado ao jogador, tinha sido vendido. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.